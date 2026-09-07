Besuch im „AfD-Dorf“: „Merz hat hier Hausverbot“

Nicht einmal am Tag des Herren ist der Priester anzutreffen. Am Sonntagvormittag rütteln Besucher an verschlossenen Kirchentüren, zwei der drei Klingeln am Pfarrhaus funktionieren erst gar nicht. Wer über das gusseiserne Tor hinüberruft, man kennt es von Gebeten, wartet vergeblich auf eine Antwort. Der erste Eindruck: Hecklingen ist ein gottverlassenes Dorf.