Nur die Tauben landeten in der Endzone der Vikings

„Viel besser geht es einfach nicht“

Dreimal Stewart, je zweimal Bierbamer und Wiesigstrauch, dazu Mayr und Dennis erzielten die Touchdowns, bevor Holmes-Backup Hrouda beim Stand von 62:5 als Spielmacher aufs Feld kam und mit einem Pass auf Eder auf 68:5 stellte. „Viel besser geht es einfach nicht“, strahlte auch Headcoach Chris Calaycay. In der Vikings-Endzone konnten die Panthers nicht landen. Dort eroberte nur eine Handvoll Tauben schließlich die Lufthoheit wieder zurück.