Unglück in Miami
Amazon-Flugzeug brannte nach missglückter Landung
Ein Frachtflugzeug des Amazon-Konzerns aus Puerto Rico ist nach der Landung am US-Flughafen Miami über die Start- und Landebahn hinausgefahren und hat Feuer gefangen. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr rammte die Maschine mehrere Fahrzeuge. Wie hoch die Zahl der Verletzten ist, blieb unklar.
Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte auf der Plattform X mit, dass das Flugzeug vom Typ Boeing 767-300 am Nachmittag (Ortszeit) nach der Landung am Miami International Airport im US-Bundesstaat Florida über die Start- und Landebahn hinausgeschossen sei. Die Maschine war demnach vom Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico gestartet.
Der Betrieb an einem der verkehrsreichsten Flughäfen der USA kam zum Erliegen. Die Feuerwehr erklärte, dass die Einsatzkräfte „ein Flugzeug vorfanden, das infolge des Absturzes in Brand geraten war und aus dem starke Flammen und Rauch aufstiegen“. Auch der Straßenverkehr war nach dem Crash beeinträchtigt: Eine Straße musste gesperrt werden.
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