Amazon-Flugzeug brannte nach missglückter Landung

Der Betrieb an einem der verkehrsreichsten Flughäfen der USA kam zum Erliegen. Die Feuerwehr erklärte, dass die Einsatzkräfte „ein Flugzeug vorfanden, das infolge des Absturzes in Brand geraten war und aus dem starke Flammen und Rauch aufstiegen“. Auch der Straßenverkehr war nach dem Crash beeinträchtigt: Eine Straße musste gesperrt werden.