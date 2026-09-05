Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab

Die Baustelle? Verlassen und verwaist. Die Baugenehmigung? Läuft in einem Jahr ab. Das Ende des Chaletdorfs „Six Senses“ im Salzburger Mittersill rückt immer näher, die Probleme am Areal sind nun um eine Facette reicher. Und doch sind die ersten Luxushäuser auf knapp 1300 Meter Seehöhe bereits verkauft ...
Zumindest ein Arbeiter besucht noch regelmäßig die sonst komplett verwaiste Baustelle des Luxus-Chaletdorfs am Pass Thurn. Er kümmert sich um die dort ansässigen Amphibien – ganz gemäß der strengen Naturschutz-Vorschriften. Wann und ob hier tatsächlich wieder die Bagger auffahren, ist höchst ungewiss. Es dürfte jedoch für heuer einen Baustopp geben, meint der Arbeiter. Im Frühjahr könnte es weitergehen – doch die Zeit drängt.
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