Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab

Zumindest ein Arbeiter besucht noch regelmäßig die sonst komplett verwaiste Baustelle des Luxus-Chaletdorfs am Pass Thurn. Er kümmert sich um die dort ansässigen Amphibien – ganz gemäß der strengen Naturschutz-Vorschriften. Wann und ob hier tatsächlich wieder die Bagger auffahren, ist höchst ungewiss. Es dürfte jedoch für heuer einen Baustopp geben, meint der Arbeiter. Im Frühjahr könnte es weitergehen – doch die Zeit drängt.