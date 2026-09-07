ÖVP setzt auf Stelzer als Zugpferd gegen FPÖ

Wer ist politische Nummer 1 in Oberösterreich? Nach brisanten Daten von Spectra legt jetzt die ÖVP eine eigene Umfrage vor, laut der das Match zwar knapp, aber noch völlig offen erscheint. Die „OÖ-Krone“ kennt die Zahlen und weiß, wie die Schwarzen damit umgehen.