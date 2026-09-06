Großteil der Elektroroller ist illegal unterwegs

Bei der Kontrolle habe ich mir nichts gedacht. Wie die meisten E-Scooter-Fahrer war ich mir sicher, legal unterwegs zu sein. Mit diesem Ausgang hätte ich nie gerechnet.“ Peter Kraml ist ratlos. Der pensionierte Lagerleiter will so wenig wie möglich mit dem Auto fahren, das Fahrrad ist aus gesundheitlichen Gründen keine Option. „Daher war ich gerne und viel mit dem Scooter unterwegs. Jetzt traue ich mich aber gar nicht mehr“, so Kraml.