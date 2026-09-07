Das war das große Edlseer-Wochenende

Stoakogler machten für ihn eine Ausnahme

Einer der emotionalsten Momente wartete gleich zu Beginn am Freitag. Die Stoakogler, die die Edlseer seit Jahrzehnten kennen und eigentlich längst nicht mehr regelmäßig auf der Bühne stehen, machten für Kristoferitsch eine Ausnahme. „Dass die mir zuliebe für meinen Geburtstag spielen, ist etwas ganz Besonderes für mich“, zeigte er sich gerührt.