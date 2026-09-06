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Krypto-Milliardär Blumer heiratet auf Sardinien

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06.09.2026 14:56
US-Kryptowährungsunternehmer Brendan Blumer
US-Kryptowährungsunternehmer Brendan Blumer(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Italien ist erneut Schauplatz einer aufwendig inszenierten Promi-Hochzeit: Auf Sardinien haben der US-Kryptowährungsunternehmer Brendan Blumer und der italienische Mode-Manager Salvatore Spano am Wochenende ihre Hochzeit mit einer dreitägigen Feier begangen.

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Rund 300 Gäste waren zu den Veranstaltungen an der Costa Smeralda und im sardischen Ort San Pantaleo eingeladen. Zum Abschluss der Feierlichkeiten trat Chris Martin mit Coldplay auf einem Schiff in einer Bucht auf.

  Die Hochzeit sollte zugleich eine Hommage an Sardinien sein. Für die Feier wurde der zentrale Platz von San Pantaleo in ein traditionelles sardisches Dorf verwandelt. Lange Holztische, Handwerksstände, regionale Spezialitäten und Trachten prägten das Bild. Auch lokale Handwerker und Händler waren beteiligt. Die beiden Eheleute ließen zudem traditionelle Brote mit ihren Initialen B und S anfertigen.

Sängerin Giorgia sorgte für musikalische Unterhaltung
Am Vorabend sorgte die italienische Sängerin Giorgia für musikalische Unterhaltung. Sie trat in einem weißen Spitzenkleid auf und lud Spano zu einem Duett ein. Die Feierlichkeiten hatten am Donnerstag mit einer privaten Zeremonie im Familienkreis in der Villa Yamani von Blumer begonnen. Die Villa war im vergangenen Jahr für 160 Millionen Euro erworben worden und gilt als eine der größten Immobilienkäufe an der Costa Smeralda. Anschließend folgten Veranstaltungen in Porto Cervo und Romazzino, bevor die Feier am Samstag nach San Pantaleo verlegt wurde. Dort trat unter anderem Popstar Laura Pausini auf.

Auch die örtliche Bevölkerung wurde in die Feier einbezogen. Geschäfte und Restaurants, die für die Veranstaltung vorübergehend schließen mussten, wurden entschädigt. Bereits zuvor hatten Blumer und Spano 1,2 Millionen Euro an das lokale Krankenhaus gespendet. Für die Sicherheit der prominenten Gäste sorgten Drohnen, Sicherheitskräfte und Polizeibeamte in Zivil. Die Gäste durften während der Feierlichkeiten keine privaten Fotos machen. Für einen weiteren Höhepunkt sorgte schließlich die Hochzeitstorte: Sie war 16 Meter lang und wog 190 Kilogramm.

Italien zieht seit Jahren prominente Paare aus aller Welt an
Die Region Gallura mit der Costa Smeralda gilt seit Jahrzehnten als bevorzugtes Reiseziel internationaler Prominenter, Unternehmer und Mitglieder des weltweiten Jetsets. Luxushotels, exklusive Restaurants, Jachthäfen und die Landschaft entlang der Küste machen Sardinien zu einem beliebten Schauplatz für besonders aufwendige Hochzeiten und private Feiern.

Italien zieht seit Jahren prominente Paare aus aller Welt an, die sich für ihre Hochzeiten spektakuläre Schauplätze aussuchen. Zu den bekannten Beispielen zählen Kim Kardashian und Kanye West, George Clooney und Amal Alamuddin sowie Jeff Bezos und Lauren Sánchez. Im Juni gaben einander auch Popstar Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner bei einer mehrtägigen Feier auf Sizilien das Ja-Wort.

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