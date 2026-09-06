Krypto-Milliardär Blumer heiratet auf Sardinien

Sängerin Giorgia sorgte für musikalische Unterhaltung

Am Vorabend sorgte die italienische Sängerin Giorgia für musikalische Unterhaltung. Sie trat in einem weißen Spitzenkleid auf und lud Spano zu einem Duett ein. Die Feierlichkeiten hatten am Donnerstag mit einer privaten Zeremonie im Familienkreis in der Villa Yamani von Blumer begonnen. Die Villa war im vergangenen Jahr für 160 Millionen Euro erworben worden und gilt als eine der größten Immobilienkäufe an der Costa Smeralda. Anschließend folgten Veranstaltungen in Porto Cervo und Romazzino, bevor die Feier am Samstag nach San Pantaleo verlegt wurde. Dort trat unter anderem Popstar Laura Pausini auf.