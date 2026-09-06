Die Steiermark steht vor politisch heißem Herbst

Politische Sommerpause? Spätestens mit der Haushaltssperre in Graz, kurz nach der Angelobung der neuen Stadtregierung, ist sie beendet. Und auch in der Landespolitik wird die Schlagzahl erhöht. Es stehen entscheidende Woche an, denn im Oktober will die blau-schwarze Landesregierung das Budget für 2027 präsentieren (und am 15. Dezember im Landtag beschließen).