Die Steiermark steht vor politisch heißem Herbst

Die Finanzprobleme in Graz belegen: Der Gürtel muss enger geschnallt werden – das gilt auch auf Landesebene. Das Ringen um ein Sparpaket geht nun in die heiße Phase. Eine Vorschau auf den politischen Herbst, in dem viele Weichen gestellt werden.
Politische Sommerpause? Spätestens mit der Haushaltssperre in Graz, kurz nach der Angelobung der neuen Stadtregierung, ist sie beendet. Und auch in der Landespolitik wird die Schlagzahl erhöht. Es stehen entscheidende Woche an, denn im Oktober will die blau-schwarze Landesregierung das Budget für 2027 präsentieren (und am 15. Dezember im Landtag beschließen).
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