„Eine gute Renovierung merken die Kunden nicht“

Im berühmten Wiener Café Central stemmen und bohren die Bauarbeiter. Seit Mai läuft im Traditionshaus der Umbau. Das gewisse Etwas sickert sogar durch Abdeckungen und Schutthaufen durch. Das soll auch nach der Sanierung bleiben. Aber mit Neuerungen. Wie? Die „Krone“ hat sich die Baustelle angesehen.