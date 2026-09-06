Zahl der Rettungseinsätze in Mariahilf explodiert

Die Schutzzone rund um das Wiener Suchtgifthilfezentrum Jedmayer zeigt zumindest im unmittelbaren Bereich erste Wirkung. Dass die Maßnahmen dringend notwendig sind, zeigen zahlreiche Beispiele. Laut einer Anfragebeantwortung durch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gab es im Vorjahr 426 Rettungseinsätze am Gumpendorfer Gürtel. Im Vergleich zu 2020 bedeutet das eine Steigerung um 249,2 (!) Prozent.