Zahl der Rettungseinsätze in Mariahilf explodiert

Wiens Drogenszene hat sich rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße verfestigt. Mit einem Maßnahmenpaket versucht die Stadt seit Mai durchzugreifen. Aktuelle Zahlen zeigen, wie dringend nötig das mittlerweile ist. Die Zahl der Rettungszufahrten hat sich innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppelt.
Die Schutzzone rund um das Wiener Suchtgifthilfezentrum Jedmayer zeigt zumindest im unmittelbaren Bereich erste Wirkung. Dass die Maßnahmen dringend notwendig sind, zeigen zahlreiche Beispiele. Laut einer Anfragebeantwortung durch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gab es im Vorjahr 426 Rettungseinsätze am Gumpendorfer Gürtel. Im Vergleich zu 2020 bedeutet das eine Steigerung um 249,2 (!) Prozent.
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