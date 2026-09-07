Staat fordert Millionen von Europa-Verein zurück

Der BEJ warb jahrzehntelang für ein vereintes Europa und kassierte dafür Millionen an Steuergeld – im Sommer ging der Verein pleite. Jetzt erklärt das Familienministerium, was das Aus beschleunigte: Bei zwei Kontrollen konnte der BEJ statt der gemeldeten 81.000 Mitglieder nur eine Liste mit 1738 Namen vorlegen. Zuvor hatte Geschäftsführerin Kati Schneeberger (Grüne) der „Krone“ gesagt, die Förderzusage habe zu lange gedauert, deshalb die Insolvenz. Nun will die Republik ihr Geld zurück – die Finanzprokuratur empfiehlt, bis ins Jahr 2001 zurückzugreifen. In Summe: mehr als sechs Millionen Euro.