Knalleffekt! Salzburg Ducks ziehen sich zurück

„Ich freue mich auf die Offseason und darauf, uns weiterentwickeln zu können.“ Das sagte Salzburg-Ducks-Coach Joe Ashfield im Juli nach dem ersten Play-Off-Spiel in der Austrian Football League (AFL) seines Klubs, in dem es gegen die Graz Giants ein 19:70-Debakel setzte. Die von ihm genannte Weiterentwicklung werden die Spieler jetzt aber nicht mehr für die höchste Liga des Landes brauchen. Denn wie der Verein intern beschlossen hat, ziehen sich die Enten – wie auch die Raiders Tirol – mit kommender Saison aus der AFL zurück und starten in der Division I (2. Liga) einen Neuanfang. Dort wolle man wieder mehr auf die Jungen setzen und mehr zum Jubeln haben. Denn in der jüngeren Vergangenheit setzte es für die Ducks oft Niederlagen, war die Unterlegenheit gegen viele Teams riesengroß.