Heute Schicksalswahl in Deutschland

Tiefer Graben zwischen den Lagern

Wie tief der Graben zwischen den Lagern ist, zeigte das jüngste Duell der Spitzenkandidaten. Ministerpräsident Sven Schulze und Herausforderer Siegmund stritten hart über die Zukunft des Landes. Beim Thema Arbeit setzt Siegmund primär darauf, ausgewanderte Deutsche zurückzuholen, während Schulze klarstellt, dass Schlüsselbranchen wie die Pflege ohne ausländische Fachkräfte kollabieren würden. Bei der Migration verlangt die AfD drastische Abschiebungen im Eiltempo, während die CDU auf internationale Abkommen und bestehende Gesetze verweist. Auch bei den Finanzen prallen Welten aufeinander: Die AfD verspricht radikale Einsparungen in der Verwaltung, doch Wirtschaftsinstitute warnen bereits vor einer Milliardenlücke im Programm der Rechtspartei.