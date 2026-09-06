Kurios! Koeman schnürt Doppelpack – als Goalie

Vor dem zweiten Versuch musste Koeman allerdings noch einmal tief durchatmen. „Du weißt, wie das läuft. Sie versuchen, auf dich einzureden. Aber mich macht man nicht verrückt. Eben einen Moment bei dir selbst sein und fokussieren“, erklärte er. „Es ist schön, dass ich die Verantwortung übernommen habe. Es war die gleiche Ecke, vielleicht muss ich das in Zukunft etwas verändern. Aber wenn der Schuss hart ist, können sie ihn nicht halten.“