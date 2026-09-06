Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen

Bis es zu Strafen kommt, ist allerdings ein langer Weg. Bei einem Verstoß ermahnt zunächst die Lehrkraft die Schülerin und meldet den Vorfall an die Schulleitung. Diese muss Gespräche mit dem Kind und den Eltern führen. Das kann man verzögern. Bei anhaltenden Verstößen schaltet sich die Bildungsdirektion ein. Ignorieren die Erziehungsberechtigten das Verbot fortgesetzt, kommt es zu einer Anzeige und in weiterer Folge können Verwaltungsstrafen zwischen 150 und 800 Euro verhängt werden.