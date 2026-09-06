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Zog Sieger Jackett an

Da schau her! Welches Super-Model half denn hier?

Sport-Mix
06.09.2026 21:39
Ein früheres Super-Model half Thriston Lawrence ins Rote Jackett des Siegers.
Ein früheres Super-Model half Thriston Lawrence ins Rote Jackett des Siegers.(Bild: EPA/VALENTIN FLAURAUD)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Die Österreicher fühlen sich einfach wohl in den Bergen. Nach dem starken Auftritt beim Heimturnier in Kitzbühel glänzten Bernd Wiesberger und Maximilian Steinlechner auch beim Omega European Masters in Crans Montana. Sieger Thriston Lawrence erhielt das Rote Jackett von einer Amerikanerin, die einst das bestzahlte Model der Welt war.

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Wiesberger belegte nach einer furiosen Aufholjagd am Ende wie in Kitzbühl Platz vier. Am Anfang der Woche hatte der Burgenländer noch mit einer Lebensmittelvergiftung zu kämpfen. Deswegen war der 40-Jährige an den ersten beiden Tagen nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Freitag gelang ihm mit vier Birdies auf den letzten Löchern aber noch als 56. mit einer Punktlandung der Cut. Am Wochenende drehte Bernd groß auf. Nach einer 63er-Runde am Samstag packte er Sonntag eine 64 aus, flog fast noch fast auf das Podest.

Nach seinem starken Auftritt in Kitzbühel (Bild) glänzte Bernd Wiesberger auch in den Schweizer ...
Nach seinem starken Auftritt in Kitzbühel (Bild) glänzte Bernd Wiesberger auch in den Schweizer Bergen.(Bild: Jan Hetfleisch)

Wiesberger auf Kurs in Richtung USA
Ebenfalls stark: Im Race to Dubai, der Jahreswertung der DP World Tour, liegt Wiesberger aktuell auf Platz neun – die Top Ten erhalten ein Ticket für die PGA Tour: „Ich werde weiter den vollen Fokus halten und mein Bestes geben.“

Er bedankte sich auch bei seinem Caddie Basile Dalberto: „Mit ihm habe ich immer viel Spaß am Platz.“ Bernd und der in Prag lebende Franzose gedachten auch den Opfern des Brands in der heurigen Silvesternacht. Beim Turnier erinnerte ein großes Blumenherz am Rande der zwölften Spielbahn an die viel zu früh gegangenen jungen Menschen.

Steinlechner rutschte von Rang zwei auf Platz 15 ab
Der zuvor starke Steinlechner rutschte am Schlusstag mit der 71 von Rang zwei noch auf Platz 15 ab. Den Pokal holte wie im Vorjahr Thriston Lawrence. Der Südafrikaner, der in Crans Montana auch schon 2022 triumphiert hatte, bezwang im Stechen Paul Casey. Das rote Jackett des Siegers zog ihm das frühere Super-Model Cindy Crawford an. Hintergrund: Die Amerikanerin ist Botschafterin von Turniersponsor Omega.

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