Da schau her! Welches Super-Model half denn hier?

Wiesberger belegte nach einer furiosen Aufholjagd am Ende wie in Kitzbühl Platz vier. Am Anfang der Woche hatte der Burgenländer noch mit einer Lebensmittelvergiftung zu kämpfen. Deswegen war der 40-Jährige an den ersten beiden Tagen nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Freitag gelang ihm mit vier Birdies auf den letzten Löchern aber noch als 56. mit einer Punktlandung der Cut. Am Wochenende drehte Bernd groß auf. Nach einer 63er-Runde am Samstag packte er Sonntag eine 64 aus, flog fast noch fast auf das Podest.