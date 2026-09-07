„Wir werden bestraft, weil wir friedlich sind“

Wie können wir Menschen nur so sein? Als vom nahen Eispanzer kalte Luft in unsäglichem Ausmaß auf Tasiilaq stürzte und Erbautes wie nie zuvor verwüstete, ergaben sich die Dorfbewohner keineswegs. Schon kurz nach diesem dunklen 6. Februar 1970 zerrten sie die Holzplanken ihrer bildbekannten bunten Häuschen den Hügel hoch und nagelten sie an windgeschützteren Orten wieder zusammen.