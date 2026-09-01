Wie KI-Stromhunger uns auf den Kopf fallen könnte

Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Laptops, Handys, Spielkonsolen – Elektronik ist in den letzten Monaten deutlich teurer geworden: Die Käufer konkurrieren nämlich mit den zahlungskräftigen KI-Konzernen um die raren Halbleiter darin, was die Preise steigen lässt. Doch Künstliche Intelligenz braucht nicht nur Computer-Hardware, um zu funktionieren, sondern auch Strom. Und auch das könnte uns noch auf den Kopf fallen …
Mit dem Bau-Boom bei Rechenzentren geht enormer Stromhunger einher – auch bei uns in Österreich. Allein das neue Google-Rechenzentrum, das in Kronstorf gebaut wird, soll im Endausbau einen Jahresverbrauch von 4,4 Terawattstunden haben – mehr als alle Privathaushalte in Oberösterreich zusammen. Und Google ist nicht der einzige IT-Riese, der bei uns baut. Ist unsere Stromversorgung für solche Großverbraucher gerüstet? Müssen Privatkunden in Zukunft mit Serverfarmen um Energie konkurrieren und höhere Preise zahlen? Wir haben für Sie nachgefragt.
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