Wie KI-Stromhunger uns auf den Kopf fallen könnte

Mit dem Bau-Boom bei Rechenzentren geht enormer Stromhunger einher – auch bei uns in Österreich. Allein das neue Google-Rechenzentrum, das in Kronstorf gebaut wird, soll im Endausbau einen Jahresverbrauch von 4,4 Terawattstunden haben – mehr als alle Privathaushalte in Oberösterreich zusammen. Und Google ist nicht der einzige IT-Riese, der bei uns baut. Ist unsere Stromversorgung für solche Großverbraucher gerüstet? Müssen Privatkunden in Zukunft mit Serverfarmen um Energie konkurrieren und höhere Preise zahlen? Wir haben für Sie nachgefragt.