Planai feiert ihr Comeback – ganz ohne Schnee!

„Wir sind fix dabei, die Vorfreude ist riesengroß!“, können es die steirischen Beachvolleyballer Philipp Waller und Moritz Pristauz gar nicht mehr erwarten, wenn sie auf die „MEVZA Championship“ am kommenden Woche in Schladming angesprochen werden. Erstmals seit 2010 wird im Skiort wieder hochklassig gebaggert.