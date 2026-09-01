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Erstmals seit 2010

Planai feiert ihr Comeback – ganz ohne Schnee!

Beachvolleyball
01.09.2026 09:00
Philipp Waller (li.) und Moritz Pristauz freuen sich auf das Heimturnier.
Philipp Waller (li.) und Moritz Pristauz freuen sich auf das Heimturnier.(Bild: Beachvolleyball World/Conny Kurth)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Erstmals seit 2010 baggern Österreichs beste Beachvolleyballer wieder in Schladming. Die Aufbauarbeiten sind bereits in vollem Gange für die Sandspiele im berühmten Planaistadion. Die steirischen Asse sind heiße Eisen im Kampf um den Turniersieg. Auch die Party kommt nicht zu kurz.

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„Wir sind fix dabei, die Vorfreude ist riesengroß!“, können es die steirischen Beachvolleyballer Philipp Waller und Moritz Pristauz gar nicht mehr erwarten, wenn sie auf die „MEVZA Championship“ am kommenden Woche in Schladming angesprochen werden. Erstmals seit 2010 wird im Skiort wieder hochklassig gebaggert.

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