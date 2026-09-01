Sturzflut im Himalaya: Opferzahl steigt weiter an

Bei der Suche nach Verschütteten gab es am Wochenende einen Hoffnungsschimmer: Ein Mädchen, das am Freitag aus den Schlammmassen gerettet wurde, ist mittlerweile wieder mit seinen Eltern vereint. Die Polizei hatte die Kleine gefunden, weil sie geweint und nach ihrer Mutter gerufen hatte. „Ihr Körper steckte im Schlamm, aber ihr Kopf war im Freien“, teilte Polizeisprecher Netra Bahadur Karki mit.