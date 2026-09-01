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„Vertrauen schenken“

Statt Sancho: Matthäus bricht Lanze für ÖFB-Duo

Deutsche Bundesliga
01.09.2026 09:33
Lothar Matthäus sprach sich für Sabitzer und Chukwuemeka aus.
Lothar Matthäus sprach sich für Sabitzer und Chukwuemeka aus.(Bild: Mario Urbantschitsch)
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Von krone Sport

Lothar Matthäus ist kein Fan von der Idee, Jadon Sancho als Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias zurück nach Dortmund zu holen. Mit den beiden ÖFB-Teamspielern Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka hätte der BVB ohnehin bereits zwei Profis, die auf der Position spielen können, so der Weltmeister von 1990.

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„Natürlich wird in Dortmund immer der Name Jadon Sancho gespielt, aber tut mir leid, wenn ich sage: Mit dem kann ich jetzt gar nichts anfangen“, wurde Matthäus in seiner Kolumne für Sky deutlich. „Sancho ist von seinen Fähigkeiten her eigentlich ein Linienspieler. Diese Position gibt es im jetzigen System von Niko Kovac nicht. Oder man pflanzt Sancho um. Natürlich wartet Dortmund auf einen Heilsbringer, der in der Vergangenheit – vor allem in seiner ersten Zeit – Riesenleistungen gebracht hat. Aber den Ausfall von Konstantelias könnte der Klub auch intern auffangen.“

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Wie? „Mit Sabitzer hätten sie einen, der das in Österreich und beim BVB schon häufig gespielt hat – und Chukwuemeka. Die beiden können diese Position zum Beispiel meiner Meinung nach jederzeit spielen.“

Marcel Sabitzer
Marcel Sabitzer(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Dann fehlt mir ein bisschen die Fantasie“
Vor allem Chukwuemeka würde Matthäus gerne öfter spielen sehen. „Aber wenn man ihn schon gekauft hat für viel Geld, dann muss man ihm auch irgendwann das Vertrauen schenken. Und gerade in so einer Phase, in der jetzt ein Spieler verletzt ist, der ja hoffentlich auch wieder in fünf, sechs Monaten zurückkommt, dann fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie, dass ich sage: Ich hole Sancho“, meinte der 65-Jährige.

Carney Chukwuemeka
Carney Chukwuemeka(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Indes dürfte sich Borussia Dortmund bereits für eine Alternative entschieden haben.  Ethan Nwaneri soll leihweise vom FC Arsenal zur Truppe von Trainer Niko Kovac wechseln. Was das für Chukwuemeka und Co bedeutet? Wir werden sehen ...

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