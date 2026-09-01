Statt Sancho: Matthäus bricht Lanze für ÖFB-Duo

„Natürlich wird in Dortmund immer der Name Jadon Sancho gespielt, aber tut mir leid, wenn ich sage: Mit dem kann ich jetzt gar nichts anfangen“, wurde Matthäus in seiner Kolumne für Sky deutlich. „Sancho ist von seinen Fähigkeiten her eigentlich ein Linienspieler. Diese Position gibt es im jetzigen System von Niko Kovac nicht. Oder man pflanzt Sancho um. Natürlich wartet Dortmund auf einen Heilsbringer, der in der Vergangenheit – vor allem in seiner ersten Zeit – Riesenleistungen gebracht hat. Aber den Ausfall von Konstantelias könnte der Klub auch intern auffangen.“