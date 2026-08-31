Villacherin (28) unter Stadtbrücke totgeprügelt!

Unfassbare Szenen haben sich unter einer Brücke in Villach abgespielt. Eine 28-jährige Villacherin soll getötet worden sein. Die Polizei hat nun den Lebensgefährten der Kärntnerin festgenommen.
Was als Party startete, endete am 21. August in einer brutalen Tragödie. Mehrere Personen hatten sich unter der Stadtbrücke getroffen, um zu feiern. Gegen 20.43 Uhr wurde jedoch die Rettung alarmiert, weil eine 28-Jährige nicht mehr ansprechbar war.
Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Wegen der unklaren Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion an. Und die ergab Unfassbares ...
39-Jähriger und Opfer gerieten in Streit
Umfangreiche Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach die Frau getötet haben soll. „Er war der Lebensgefährte der 28-Jährigen und hatte mit ihr und weiteren Personen an diesem Abend unter der Stadtbrücke gefeiert“, heißt es vonseiten der Polizei.
Der Lebensgefährte steht im Verdacht, die Frau getötet zu haben.
Die Polizei Kärnten
Die beiden seien in einen Streit geraten und der Mann dürfte seine Freundin so stark getreten bzw. geschlagen haben, dass dies schlussendlich zu ihrem Tod führte.
Der Tatverdächtige befindet sich in U-Haft. Er bestreitet eine Tötungsabsicht und spricht von einem Unfall. Weitere Ermittlungen laufen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.
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