Villacherin (28) unter Stadtbrücke totgeprügelt!

39-Jähriger und Opfer gerieten in Streit

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach die Frau getötet haben soll. „Er war der Lebensgefährte der 28-Jährigen und hatte mit ihr und weiteren Personen an diesem Abend unter der Stadtbrücke gefeiert“, heißt es vonseiten der Polizei.