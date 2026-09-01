Nicole Kidman verzaubert im sexy Spitzenkleid

Dieser Look war spitze!

High Heels mit Spitzenmuster nahmen schließlich den Stil des Kleides wieder auf, ebenso wie ein Spitzen-Coker, den Kidman um ihren Hals trug. Ihre blonde Mähne hatte Kidman dieses Mal zu wilden Locken gestylt, was dem ganzen Look zudem einen Hauch von Verruchtheit verlieh.