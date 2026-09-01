Nicole Kidman verzaubert im sexy Spitzenkleid

Wow, was für ein Look! Nicole Kidman hat bei der Premiere von „Zauberhafte Schwestern 2“ in Los Angeles eindeutig allen die Show gestohlen. Die 59-Jährige zeigte in ihrem semitransparenten Spitzenkleid nämlich nicht nur Bein, sie sah auch einfach zauberhaft aus!
Erst in der letzten Woche lieferten sich Kidman und Kollegin Sandra Bullock bei der Premiere in London ein wahres Glamour-Duell. In Los Angeles hatte nun aber Kidman modetechnisch aber eindeutig die Nase vorn.
Sexy Design-Premiere
Die Hollywood-Schönheit erschien in einem Spitzenkleid von Atelier Versace – der erste Look von Designer Pieter Mulier – , das einen aufregenden Nackt-Effekt hatte. Doch das war längst nicht alles!
Denn auch untenrum war Kidmans Premieren-Look ein echter Hingucker. Das lag am asymmetrisch geschnittenen Faltenrock des Designerstücks, der die langen, schlanken Beine der 59-Jährigen perfekt in Szene setzte.
Dieser Look war spitze!
High Heels mit Spitzenmuster nahmen schließlich den Stil des Kleides wieder auf, ebenso wie ein Spitzen-Coker, den Kidman um ihren Hals trug. Ihre blonde Mähne hatte Kidman dieses Mal zu wilden Locken gestylt, was dem ganzen Look zudem einen Hauch von Verruchtheit verlieh.
Mulier, der zuvor für das Label Alaïa designt hatte, wurde Anfang des Jahres als neuer Chefdesigner für Atelier Versace bekannt gegeben. Sein Runway-Debüt wird der Designer allerdings erst im nächsten Jahr geben.
Bullock mit XXL-Dekolleté, King mit Flügerln
Aber nicht nur Nicole Kidman sorgte am Red Carpet in Los Angeles für ein Blitzlichtgewitter. Sandra Bullock zog im schwarzen Louis-Vuitton-Samtkleid mit XXL-Dekolleté sowie auffälligem Kragen die Blicke auf sich.
Joey Kings Kleid in Grün und Schwarz war nicht nur dank des auffälligen Schnitts ein Hingucker, sondern auch wegen der kleinen Flügel, die an der Hüfte befestigt waren.
Kultfilm bekam Fortsetzung
Kidman und Bullock sind für „Zauberhafte Schwestern 2“ erneut in ihre kultigen Hexen-Rollen geschlüpft. In dem Originalfilm „Practical Magic“ (1998) mit dem deutschen Titel „Zauberhafte Schwestern“ spielten sie die Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht.
Nach dem Tod ihrer Eltern wachsen die jungen Hexenschwestern bei zwei schrulligen Tanten auf, die sie in die Geheimnisse der Magie und den Fluch der Owen-Frauen einweihen: jeder Mann, der sich in sie verguckt, kommt auf mysteriöse Weise ums Leben.
Regie führte damals Griffin Dunne, die Fortsetzung wurde von der dänischen Oscarpreisträgerin Susanne Bier inszeniert. Mit dabei sind dieses Mal auch Joey King und Maisie Williams als Sallys Töchter.
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