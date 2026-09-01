Sonjas bewegender Gruß an die Liebe ihres Lebens

Neun lange Jahre mussten die beiden ihre Gefühle geheim halten. Sie trafen sich heimlich, litten unter der ständigen Beobachtung und der Ungewissheit. Doch Harald zeigte eine Haltung, die ganz Norwegen verändern sollte: Er stellte seinem Vater ein Ultimatum: Entweder Sonja – oder gar keine! Harald drohte, für immer unverheiratet zu bleiben und damit die Dynastie zu beenden.