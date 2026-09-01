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Tränen um Harald

Sonjas bewegender Gruß an die Liebe ihres Lebens

Royals
01.09.2026 10:08
Neben dem Sarg von König Harald liegt der Blumengruß seiner Frau, Königin Sonja: „Danke für ein ...
Neben dem Sarg von König Harald liegt der Blumengruß seiner Frau, Königin Sonja: „Danke für ein gutes Leben“. In diesen schweren Tagen steht ihr ihre Familie zur Seite. Besonders Tochter Prinzessin Märtha Louise gibt ihrer Mutter nach dem schmerzlichen Verlust Halt und Kraft.(Bild: Krone-Collage/AFP/CORNELIUS POPPE)
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Von krone.at

„Danke für ein gutes Leben“. Diese Worte stehen auf dem Blumenkranz, den Königin Sonja neben den Sarg ihres geliebten Gatten König Harald aufgestellt hat. Es drückt die große Liebe und Trauer aus, die die Königswitwe empfinden muss. 

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Es bricht einem das Herz, sie nach dem Tod des Monarchen am 28. August zutiefst erschüttert zu sehen. Dennoch stellt sie sich tapfer dem Volk.

Nach der Überführung des Sarges des verstorbenen Monarchen am Montag vom Roten Saal des Osloer Schlosses in die Schlosskapelle, die für Trauernde bis zum Begräbnis zugänglich ist, trat sie gemeinsam mit ihrem Sohn König Haakon, Königin Mette-Marit und ihrer Tochter Prinzessin Märtha Louise vor den Palast.

Der Sarg von König Harald V. wurde von seinen Kindern und seinen Enkeln vom Roten Salon in die ...
Der Sarg von König Harald V. wurde von seinen Kindern und seinen Enkeln vom Roten Salon in die Palastkapelle in Oslo überführt. Geschmückt mit Krone und Zepter bleibt der Sarg dort bis zur Trauerfeier am 9. September.(Bild: EPA/CORNELIUS POPPE)

Der Schmerz war ihnen deutlich anzusehen, als die vier auf dem Schlossplatz das Blumenmeer und die zahlreichen von Trauernden niedergelegten Botschaften betrachteten. Jeder von ihnen legte anschließend selbst eine Blume nieder.

Königin Mette-Marit und Königswitwe Sonja kamen Hand in Hand auf den Schlossplatz. In ihrer ...
Königin Mette-Marit und Königswitwe Sonja kamen Hand in Hand auf den Schlossplatz. In ihrer schwersten Stunde ist Sonja von ihrer Familie umgeben. Auch Tochter Prinzessin Märtha Louise und Sohn König Haakon wichen nicht von ihrer Seite und gaben ihr Halt.(Bild: EPA/CORNELIUS POPPE)
Gemeinsam betrachteten sie das Blumenmeer vor dem Schloss, lasen einige der ...
Gemeinsam betrachteten sie das Blumenmeer vor dem Schloss, lasen einige der Kondolenzbotschaften und legten anschließend jeweils eine rote Rose nieder.(Bild: EPA/Javad Parsa)

Berührendes privates Foto der Königsfamilie
Zuvor hatte der Palast bereits ein berührendes Foto veröffentlicht: Königswitwe Sonja kniet auf einem Hocker an einem Fenster des Schlosses und blickt hinaus auf den Platz, auf dem immer mehr Blumen für König Harald niedergelegt werden.

Um sie versammelt stehen ihre Enkel, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, sowie ihre Schwiegertochter Mette-Marit und ihr Sohn Haakon. Gemeinsam blicken sie auf die trauernden Norweger, die vor dem Schloss Abschied nehmen und ihre Anteilnahme mit der Königsfamilie teilen.

Entweder Sonja – oder gar keine!
Dass Sonja und Harald überhaupt gemeinsam auf dem Thron sitzen durften, war keineswegs selbstverständlich. Ihre Beziehung gilt bis heute als eine der romantischsten und zugleich dramatischsten Liebesgeschichten des europäischen Hochadels.

Als sich der damalige Kronprinz Harald und die bürgerliche Kaufmannstochter Sonja Haraldsen 1959 auf einer Party kennenlernten, war es sofort um sie geschehen. Doch die Liebe stand unter keinem guten Stern: Ein bürgerliches Mädchen an der Seite des Thronfolgers? Für das königliche Protokoll und Haralds Vater, König Olav V., damals ein absolutes No-Go. 

Nach einem ersten Gedenkgottesdienst am Wochenende konnte Sonja ihre Gefühle nicht länger ...
Nach einem ersten Gedenkgottesdienst am Wochenende konnte Sonja ihre Gefühle nicht länger zurückhalten und brach in Tränen aus.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Neun lange Jahre mussten die beiden ihre Gefühle geheim halten. Sie trafen sich heimlich, litten unter der ständigen Beobachtung und der Ungewissheit. Doch Harald zeigte eine Haltung, die ganz Norwegen verändern sollte: Er stellte seinem Vater ein Ultimatum: Entweder Sonja – oder gar keine! Harald drohte, für immer unverheiratet zu bleiben und damit die Dynastie zu beenden.

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57 Jahre pures Glück
Der Mut des Kronprinzen brach das Eis. Im August 1968 gaben sich Harald und Sonja schließlich in der Kathedrale von Oslo das Ja-Wort. Aus dem heimlichen Liebespaar wurde das absolute Traumpaar Norwegens. Über 57 Jahre lang teilten sie Thron, Kronen, zwei Kinder (Haakon und Märtha Louise) und unzählige Höhen und Tiefen.

Nur einen Tag nach dem Tod von König Harald hätten er und Königin Sonja ihren 58. Hochzeitstag gefeiert. Der Palast veröffentlichte Fotos des Paares, das so sehr um seine Liebe kämpfen musste. „Ein ganzes Leben lang standen sie einander zur Seite. Heute gedenken wir auch der Liebe, die sie über sechs Jahrzehnte hinweg teilte“, hieß es im Begleittext.

Hier ist das berührende Posting mit den Bildern dieser großen Liebe, über die Harald einmal sagte, „Ich glaube, niemand kann ein Leben ohne Liebe führen.“:

Nun muss Königin Sonja den Weg ohne ihre große Liebe weitergehen. Doch die Erinnerung an diese unerschütterliche Romanze, die alle Widerstände besiegte, wird für immer bleiben.

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