Bull AI: EU kauft KI-Supercomputer aus Frankreich

Die Europäische Union (EU) hat beim französischen Staatsunternehmen Bull AI einen Hochleistungsrechner für Künstliche Intelligenz (KI) bestellt. Der Auftrag hat ein Volumen von 387,8 Millionen Euro und ist der bisher größte für die ehemalige Sparte des kriselnden IT-Konzerns Atos. Der französische Staat hat sich als strategisch wichtig betrachtete Teile des Konzerns gesichert. Daraus formte er vor wenigen Monaten Bull AI.
Das Unternehmen soll für EuroHPC, die Supercomputer-Behörde der EU, einen KI-Hochleistungsrechner in einem bestehenden Rechenzentrum in Finnland installieren. Dieser wird seinen Betrieb voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2027 aufnehmen.
Ausgestattet mit einem Milliardenbudget, hat EuroHPC bisher 19 KI-Rechenzentren mit rund einem Dutzend Supercomputern eingerichtet.
Dieses Netzwerk, zu dem auch der Hochleistungsrechner „Jupiter“ im Forschungszentrum Jülich gehört, werde in den kommenden Jahren erweitert, weil die Nachfrage das Angebot übersteige, betonte Evangelos Floros, der Infrastruktur-Chef der EU-Behörde. Die von EuroHPC geförderten Computersysteme werden unter anderem für das Training europäischer KI verwendet.
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