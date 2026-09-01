Bull AI: EU kauft KI-Supercomputer aus Frankreich

Die Europäische Union (EU) hat beim französischen Staatsunternehmen Bull AI einen Hochleistungsrechner für Künstliche Intelligenz (KI) bestellt. Der Auftrag hat ein Volumen von 387,8 Millionen Euro und ist der bisher größte für die ehemalige Sparte des kriselnden IT-Konzerns Atos. Der französische Staat hat sich als strategisch wichtig betrachtete Teile des Konzerns gesichert. Daraus formte er vor wenigen Monaten Bull AI.