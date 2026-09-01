Warum KAC-Neuzugang St. Denis Lederhosen sammelt

Willkommen in Kärnten! In unserer Serie über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1 geht es diesmal um den neuen KAC-Stürmer Travis St. Denis, dessen Körpergröße ihm die Chance auf eine NHL-Karriere gekostet hatte. In Deutschland wurde er zum Lederhosen-Sammler. Seine Frau kündigte bei TV-Sender FOX, folgte ihm nach Europa.
„Erst einmal eine Lederhose anziehen“, hieß es für Travis St. Denis bei seiner Ankunft im bayrischen Straubing vor einigen Jahren. Größer hätte der kulturelle Schock für den Kanadier aus der tiefsten Provinz gar nicht sein können. Er wuchs in der Kleinstadt Trail (British Columbia) auf, wo die weltweit größte Blei-Zink-Mine steht. Eigentlich lautete sein Traum: Eishockey-Profi in Nordamerika zu werden, bestenfalls in der NHL zu landen.
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