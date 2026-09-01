Reichen 5 Euro noch für ein Eis und Badespaß?

Alles ist teurer geworden. Eltern mit Kindern können am Ende der Sommertage ein Lied davon singen. Die „Krone“ macht den großen Eis-Check, vergleicht die Preise der Freibäder rund um den Bodensee und hat Tipps für die Sparfüchse.
Wer am Ende der Sommerferien den Kassensturz macht, muss oft tief durchatmen. Ob Museen, Freizeitparks im benachbarten Ausland oder der spontane Ausflug am Nachmittag: Der Sommer hat tiefe Löcher in so manche Haushaltskasse gebrannt. Besonders Familien mit Kindern können gegen Ende der Ferien ein Lied davon singen, denn selbst die kleinsten Sommerfreuden sind von der Teuerungswelle keineswegs verschont geblieben.
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