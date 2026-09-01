Reichen 5 Euro noch für ein Eis und Badespaß?

Wer am Ende der Sommerferien den Kassensturz macht, muss oft tief durchatmen. Ob Museen, Freizeitparks im benachbarten Ausland oder der spontane Ausflug am Nachmittag: Der Sommer hat tiefe Löcher in so manche Haushaltskasse gebrannt. Besonders Familien mit Kindern können gegen Ende der Ferien ein Lied davon singen, denn selbst die kleinsten Sommerfreuden sind von der Teuerungswelle keineswegs verschont geblieben.