Kinder finden Eltern im Urlaub tot in Whirlpool

Herzstillstand als mögliche Todesursache

Wie die Zeitung „Levante-EMV“ berichtete, konnten dementsprechende Spuren an den Leichen festgestellt werden, die beim männlichen Opfer stärker ausgeprägt waren, als bei der Mutter. Daher nehmen die Ermittler an, dass Patrick Tobin zuerst unter Wasser gesogen wurde und seine Frau bei dem Versuch, ihn zu retten, ums Leben kam. „Vorläufige Analysen deuten darauf hin, dass die Opfer einen Herzstillstand erlitten haben, der durch akuten Stress infolge körperlicher Erschöpfung und der Verzweiflung des Augenblicks ausgelöst wurde“, berichtete die Zeitung „Las Provincias“ aus Valencia.