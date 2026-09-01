Neustart: Beliebte Greißlerei sperrt wieder auf

Die Greißlerei der Familie Ebner galt als beliebter Treffpunkt in Lendorf, bis sich vor gut zwei Jahren ihre Pforten schlossen. Seither suchte die Gemeinde verzweifelt nach einem Betreiber, denn in der Kommune gibt es kaum Einkehrmöglichkeiten – wir haben berichtet. Doch nun ist die Freude umso größer: Ein Pächterpaar hat sich gefunden und will noch im September das Lokal „Lei guat“ eröffnen.