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Weltweite Störung

E-Mail-Dienste von Microsoft laufen wieder an

Digital
01.09.2026 08:37
Der Mailverkehr von Millionen Nutzern weltweit war lahmgelegt.
Der Mailverkehr von Millionen Nutzern weltweit war lahmgelegt.(Bild: AP/Jason Redmond)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei den E-Mail-Diensten von Microsoft entspannt sich die Lage nach einem großflächigen Ausfall nun wieder. Am Montagabend hatte eine massive Störung den Mailverkehr von Millionen Nutzern weltweit lahmgelegt.

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Sowohl Unternehmenskunden der Cloud-Suite Microsoft 365 als auch Privatnutzer des E-Mail-Dienstes Outlook konnten sich über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen. Auf Plattformen wie Downdetector waren die Fehlermeldungen zeitweise auf Zehntausende emporgeschnellt.

Problem in der Cloud-Infrastruktur von Exchange Online
Als Ursache für den Ausfall nannte Microsoft ein Problem in der Cloud-Infrastruktur von Exchange Online. Ein Fehler in einer zentralen Authentifizierungs- und Verbindungskomponente habe den Zugriff auf die Server blockiert.

Lesen Sie auch:
Microsoft meldete einen Fehler in der Cloud-Infrastruktur.
Fehler bei E-Mails
Microsoft bestätigt weltweite Störung bei Outlook
31.08.2026

Gegenmaßnahmen eingeleitet
Techniker des Konzerns leiteten Gegenmaßnahmen ein und spielten in der Nacht auf Dienstag gezielte Korrekturen auf den betroffenen Servern ein. Microsoft teilte mit, dass die Telemetriedaten eine deutliche Erholung zeigen und der Datenverkehr schrittweise wieder über die regulären Systeme abgewickelt wird.

Einige Nutzer müssen sich nach Konzernangaben jedoch noch gedulden, bis alle Rückstaus im E-Mail-Versand vollständig abgearbeitet sind und die Synchronisation weltweit wieder stabil läuft.

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