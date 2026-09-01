E-Mail-Dienste von Microsoft laufen wieder an

Gegenmaßnahmen eingeleitet

Techniker des Konzerns leiteten Gegenmaßnahmen ein und spielten in der Nacht auf Dienstag gezielte Korrekturen auf den betroffenen Servern ein. Microsoft teilte mit, dass die Telemetriedaten eine deutliche Erholung zeigen und der Datenverkehr schrittweise wieder über die regulären Systeme abgewickelt wird.