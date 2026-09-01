„Die Flodders“ feiern nach 40 Jahren Comeback!

Nun ist es eine knifflige Sache mit einer Neuauflage eines Erfolgsschlagers. Sie wird immer am Original gemessen, und das ist oft schlicht besser. Das ist auch jetzt der Fall. Der Regisseur der Original-Filme und -Serie, Dick Maas, war übrigens nicht an dieser Produktion beteiligt. Er habe sofort abgewinkt, als man ihn fragte, sagte er im niederländischen Fernsehen. „Ich habe gleich gesagt, dass das nicht mein Ding ist.“