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Lambda-Milliardendeal

KI-Konzern Anthropic kooperiert mit Nvidia-Partner

Digital
01.09.2026 10:03
Der KI-Konzern Anthropic hat unter anderem den Chatbot Claude erstellt.
Der KI-Konzern Anthropic hat unter anderem den Chatbot Claude erstellt.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der KI-Konzern Anthropic hat einem Insider zufolge einen Vertrag im Wert von 35 Milliarden Dollar mit dem von Nvidia unterstützten Cloud-Anbieter Lambda geschlossen. Dabei gehe es um die Nutzung eines Rechenzentrums im US-Staat Texas.

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Das sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Montag. Das Projekt mit einer Kapazität von rund 350 Megawatt werde von dem Rechenzentrumsbetreiber Hut 8 entwickelt. Stellungnahmen der genannten Firmen lagen zunächst nicht vor.

Hintergrund ist die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Recheninfrastruktur seit der Einführung von Diensten mit künstlicher Intelligenz. Anthropic, ein Konkurrent von OpenAI, expandiert aggressiv, um die erwartete Nachfrage nach seinen KI-Produkten wie dem Programmier-Tool Claude Code zu decken.

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Der Konzern hatte erst vergangene Woche angekündigt, 45 Milliarden Dollar für die Anmietung von Rechenleistung in einem Rechenzentrum in West Virginia ausgeben zu wollen. Die Zeitung „Wall Street Journal“ hatte zuerst über den neuen Vertrag berichtet.

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