So schaffte LUV Graz die Wiederauferstehung

„Geld haben wir nicht – aber Leidenschaft!“, lacht Claudia Ebert, seit 2022 Obfrau des LUV Graz. Ihr Klub ist der Verein der Runde der „Steirerkrone“. Und das aus gutem Grund! LUV (1959 gegründet) ist in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigebeispiel für gelebte Vereinskultur. Das ist nicht selbstverständlich, stand der ehemalige Zweitligist doch vor vier Jahren – nicht zum ersten Mal – vor dem wirtschaftlichen und infrastrukturellen Kollaps. Ebert übernahm und sicherte mit einem ambitionierten Team Ehrenamtlicher den Umschwung.