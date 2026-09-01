St. Pölten hofft gegen Juventus auf Fußballwunder

Für St. Pölten besteht nur noch eine Mini-Chance auf den Einzug in die Fußball-Champions-League der Frauen. Nach dem 0:3 im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen Juventus Turin ist die Lage vor dem Rückspiel im Piemont am Mittwoch (20.30 Uhr) schier hoffnungslos. „Wir können nur unser Bestes geben und versuchen, uns bestmöglich zu präsentieren. Aber die Qualifikation für den Hauptbewerb ist sehr, sehr schwer“, sagte SKN-Trainer Laurent Fassotte.