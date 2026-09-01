St. Pölten hofft gegen Juventus auf Fußballwunder

Für St. Pölten besteht nur noch eine Mini-Chance auf den Einzug in die Fußball-Champions-League der Frauen. Nach dem 0:3 im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen Juventus Turin ist die Lage vor dem Rückspiel im Piemont am Mittwoch (20.30 Uhr) schier hoffnungslos. „Wir können nur unser Bestes geben und versuchen, uns bestmöglich zu präsentieren. Aber die Qualifikation für den Hauptbewerb ist sehr, sehr schwer“, sagte SKN-Trainer Laurent Fassotte.
Viermal in Folge schafften die St. Pöltnerinnen zuletzt den Sprung in die Champions League. Als Vizemeister war der Weg dahin heuer ein schwieriger. Um Juventus im nahe Turin gelegenen Biella zu biegen, müssten die Niederösterreicherinnen ein Novum schaffen. In bisher 15 Duellen gegen italienische Klubs gab es für Österreichs Frauen-Vereine noch keinen Sieg. Die St. Pöltens Europacup-Bilanz gegen Juve steht nun bei 1:12 Toren und drei Niederlagen.
„Fußball dauert 90 Minuten, wir werden alles geben und alles versuchen“, meinte SKN-Kapitänin Jennifer Klein dennoch. Bei den Italienerinnen könnte sich Torfrau Larissa Rusek über den Aufstieg freuen. Die 21-jährige Niederösterreicherin ist hinter der Niederländerin Danielle de Jong die Nummer zwei beim Traditionsclub.
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