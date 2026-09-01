Österreichisches Deutsch wohl kein Auslaufmodell

Eine nachhaltige, breitere „Anpassung der Jüngeren ans deutsche Deutsch“ dürfte es so nicht geben – eher eine lebensabschnittsbedingte. So gebe es Hinweise, dass sich der Sprachgebrauch und die Wahrnehmung zu plurizentrischer Sprache über den Lebensverlauf hinweg verändern kann. Es könnte durchaus etwa durch den Medien- und den Social-Media-Konsum in jüngeren Jahren eher zu einer Hinwendung zum Bundesdeutschen kommen, die dann im Verlauf des Lebens aber auch wieder abnehmen könnte – ein Effekt, der etwa in Kanada beobachtet wurde, wo einzelne US-amerikanische Ausspracheartefakte mit zunehmendem Alter wieder zurückgingen, erklärt Dollinger. Denkbar sei auch, dass heute mehr bundesdeutsch geprägt unterrichtet wird als noch im höheren Alter.