Billig-Onlineshop Shein enttäuscht bei Börsendebüt

Der lang erwartete Börsengang des Online-Modehändlers Shein in Hongkong ist für Anleger mit einem Dämpfer gestartet. Die Aktie des für extrem günstige Kleidung bekannten Konzerns fiel am ersten Handelstag am Dienstag zeitweise um bis zu zehn Prozent unter ihren Ausgabepreis und tendierte später noch vier Prozent im Minus. Investoren zeigten sich besorgt, dass das Geschäftsmodell durch neue Zoll- und Abgabenregelungen in den USA und Europa ausgehöhlt wird.