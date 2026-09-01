Was sind die Symptome bei einer Baker-Zyste?

Bei diesen Grunderkrankungen wird zu viel Gelenkflüssigkeit erzeugt, die sich in Richtung Kniekehle ergießt und dort eine spürbare Schwellung bildet. Klar diagnostizieren lässt sich eine Baker-Zyste durch bildgebende Verfahren wie Ultraschall und Magnetresonanztomografie (MRT). Oft ist auch eine Arthroskopie nötig, um das Ausmaß der Grunderkrankung exakt festzustellen.

Kein eigenes Krankheitsbild

Da die Baker-Zyste kein eigenes Krankheitsbild, sondern wie erwähnt die Folge einer Erkrankung ist, muss die Behandlung auch bei dieser Ursache sowie des Weiteren bei der Reduzierung der überschüssigen Gelenkflüssigkeit ansetzen. Kleinere Baker-Zysten können medikamentös behandelt werden.