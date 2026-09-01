Erwachsenenvertreterin hob Geld für ihre Zwecke ab

„Dann wusste er nichts mehr“

„Es war alles abgesprochen mit ihm, ich habe nie etwas abgehoben, ohne dass ich ihm vorher Bescheid gesagt hätte“, so die 34-Jährige eingangs. Erst später sei ihr bewusst geworden, wie „verwirrt“ ihr Vater tatsächlich bereits war: „Man hat ihm etwas gesagt und fünf Minuten später wusste er davon nichts mehr“, so die Angeklagte. Zuvor hatte sie längere Zeit keinen Kontakt mit ihrem Vater gehabt und die Erwachsenenvertretung schlecht vorbereitet übernommen.