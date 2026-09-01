„Nachts würde ich nicht alleine am Bahnhof warten“

Lokalaugenschein am vergangenen Samstag: Es ist 20.30 Uhr am Abend. Auf der Rolltreppe fällt gleich eine Mädelsgruppe auf, die gemeinsam einen Polterabend feiert. In der Eingangshalle steht eine Dreiergruppe von Frauen, die offenbar bereit ist, ins Nachtleben einzutauchen. Und beim McDonald’s holen sich noch einige junge Männer eine letzte Stärkung, bevor es weiter in die erste Bar geht.