Hommage an Sport-Ikone: Outfit-Spektakel von Osaka

Der 51-Jährige war während seiner NBA-Karriere sowohl ein spektakulärer Aufbauspieler als auch eine Mode-Ikone. „Für mich ist er ein Wegbereiter“, sagte Osaka in der Pressekonferenz vor der Partie, in der sie bereits ein Iverson-Shirt trug. „Ich sehe zu ihm auf, weil er in der Mode viel bewirkt hat, ob bewusst oder unbewusst. Auch die ganze Diskussion um Kleidung im Sport und den persönlichen Ausdruck durch Stil – da ist er für mich ein Vorbild.“