Seewespe: Wo sie lauert, wie man sich schützt

Das tödliche Zusammentreffen eines erst 13 Jahre alten Buben mit einer sogenannten Seewespe schockt – und verunsichert insbesondere Urlauber in Küstenregionen. Krone+ klärt auf, wo man tatsächlich mit den hochgiftigen Quallen rechnen muss – bzw. sie sicher nicht anzutreffen sind – und wie man sich schützen kann.
Die Seewespe, auch Würfelqualle genannt, zählt zu den giftigsten Meerestieren der Welt. Die bekannteste Art, Chironex fleckeri, ist nahezu durchsichtig und daher im Wasser oft nur schwer zu erkennen. Anders als viele andere Quallen treibt sie nicht bloß mit den Strömungen, sondern kann aktiv schwimmen. Ihre langen Tentakel sind mit Millionen Nesselzellen besetzt, die bei Berührung ein hochwirksames Gift freisetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.