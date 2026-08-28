Seewespe: Wo sie lauert, wie man sich schützt

Die Seewespe, auch Würfelqualle genannt, zählt zu den giftigsten Meerestieren der Welt. Die bekannteste Art, Chironex fleckeri, ist nahezu durchsichtig und daher im Wasser oft nur schwer zu erkennen. Anders als viele andere Quallen treibt sie nicht bloß mit den Strömungen, sondern kann aktiv schwimmen. Ihre langen Tentakel sind mit Millionen Nesselzellen besetzt, die bei Berührung ein hochwirksames Gift freisetzen.