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Seewespe: Wo sie lauert, wie man sich schützt

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28.08.2026 11:18
Die Seewespe ist nahezu durchsichtig und daher im Wasser, insbesondere bei Strömung, nur schwer ...
Die Seewespe ist nahezu durchsichtig und daher im Wasser, insbesondere bei Strömung, nur schwer zu erkennen.(Bild: jerzy - stock.adobe.com)
Porträt von Friedrich Schneeberger
Von Friedrich Schneeberger

Das tödliche Zusammentreffen eines erst 13 Jahre alten Buben mit einer sogenannten Seewespe schockt – und verunsichert insbesondere Urlauber in Küstenregionen. Krone+ klärt auf, wo man tatsächlich mit den hochgiftigen Quallen rechnen muss – bzw. sie sicher nicht anzutreffen sind – und wie man sich schützen kann.

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Die Seewespe, auch Würfelqualle genannt, zählt zu den giftigsten Meerestieren der Welt. Die bekannteste Art, Chironex fleckeri, ist nahezu durchsichtig und daher im Wasser oft nur schwer zu erkennen. Anders als viele andere Quallen treibt sie nicht bloß mit den Strömungen, sondern kann aktiv schwimmen. Ihre langen Tentakel sind mit Millionen Nesselzellen besetzt, die bei Berührung ein hochwirksames Gift freisetzen. 

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