Defensive Verstärkung ist beim GAK wohl im Anflug

Am Samstag empfängt Bundesligist GAK den WAC. Gegen die Wolfsberger feiert Neo-Trainer Gerald Scheiblehner sein Debüt an der Seitenlinie. Der Oberösterreicher könnte schon bald Verstärkung in der Mannschaft bekommen – die Gespräche mit einem weiteren Verteidiger sollen laut „Krone“-Infos bereits laufen.