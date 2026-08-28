Wann ist eigentlich ein Hormonstatus notwendig?

Wenn in der Menopause keine Blutung mehr eintritt, kann an jedem Tag die Messung durchgeführt werden. Im Klimakterium ist es aber dann wichtig zu wissen, ob ggf. eine Hormontherapie eingenommen wird. So im Klimakterium eine Hormonersatztherapie angewendet wird, wäre eine begleitende Messung der Hormonwerte ein- bis zweimal im Jahr zu empfehlen. Vermuten junge Frauen eine Hormonstörung und nehmen gleichzeitig hormonelle Verhütungsmittel, müssen diese für 2–3 Monate pausiert werden, damit der Hormonstatus zuverlässig gemessen und interpretiert werden kann.