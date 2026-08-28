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Wann ist eigentlich ein Hormonstatus notwendig?

Gesund - Leser fragen
28.08.2026 10:00
Gynäkologin Univ.-Prof. Dr. Doris Maria Gruber erklärt, was ein Hormonstatus aufzeigt.
Gynäkologin Univ.-Prof. Dr. Doris Maria Gruber erklärt, was ein Hormonstatus aufzeigt.(Bild: stock.adobe.com, Sabine Hauswirth)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Johanna A. (45): „Wann ist eigentlich eine Überprüfung des Hormonstatus notwendig? Was wird überhaupt kontrolliert? Und warum ist der Zyklustag so wichtig?“

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Univ.-Prof. Dr. Doris Maria Gruber, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, in Wien: Der Hormonstatus wird in der gynäkologischen Praxis sowohl bei jüngeren Frauen mit hormonellen Störungen als auch in den Wechseljahren erhoben. Gemessen werden weibliche und männliche Hormone zu einem definierten Zyklustag, meist nach der Blutung (basaler Hormonstatus).

Je nach Fragestellung kann auch eine Bestimmung in der zweiten Zyklushälfte nötig sein. Hier wird der Wert Progesteron bestimmt, welcher als Nachweis für einen stattgehabten Eisprung dient. Idealerweise sollte bei einem Hormonstatus auch das Hormon Prolaktin und die Schilddrüsenwerte bestimmt werden. Diese sind wichtig, um ein gutes Gesamtbild zu einer vermuteten oder vorliegenden Hormonstörung zu bekommen.

Genauer Zyklustag hat seinen Grund
Die Steuerungshormone für den Eierstock (FSH und LH) geben uns zusätzliche Information über die Fruchtbarkeit respektive darüber, ob der Wechsel schon eingetreten ist. Der genaue Zyklustag der Messung ist entscheidend, weil die Werte im regelmäßigen Menstruationszyklus naturgemäß schwanken.

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Wenn in der Menopause keine Blutung mehr eintritt, kann an jedem Tag die Messung durchgeführt werden. Im Klimakterium ist es aber dann wichtig zu wissen, ob ggf. eine Hormontherapie eingenommen wird. So im Klimakterium eine Hormonersatztherapie angewendet wird, wäre eine begleitende Messung der Hormonwerte ein- bis zweimal im Jahr zu empfehlen.  Vermuten junge Frauen eine Hormonstörung und nehmen gleichzeitig hormonelle Verhütungsmittel, müssen diese für 2–3 Monate pausiert werden, damit der Hormonstatus zuverlässig gemessen und interpretiert werden kann.

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