Fußball-Zwerg schreibt Europacup-Geschichte!

Andorras Meister setzte sich im Play-off der Conference League gegen den kosovarischen Meister KF Drita Gjilan durch. Nach einem 2:2 im Hinspiel entwickelte sich das Rückspiel am Donnerstagabend zu einem echten Krimi. Nach 90 Minuten und nach der Verlängerung stand es jeweils 0:0, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Und dort behielten die Andorraner die besseren Nerven. Inter setzte sich mit 4:2 durch und machte damit den größten internationalen Erfolg in der Fußballgeschichte des Landes perfekt. Der Eintritt für das Rückspiel war sogar frei, damit möglichst viele Fans diesen Moment miterleben konnten.