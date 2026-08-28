„Haben meine Mutter, Familie und Kinder beleidigt“

„60.000 Menschen, die meine Familie beleidigt haben“

Wieso er das tat? „Man muss wissen, dass bereits während des gesamten Aufwärmens – also noch vor dem Spiel – sehr viele Fans im Stadion gemeinsam ein Lied gesungen haben, in dem sie meine Mutter, meine Familie und meine Kinder beleidigt haben“, erklärte der Mittelfeldspieler, der selbst mehrere Jahre bei Marseille unter Vertrag stand, in einer Videobotschaft. „Das gesamte Stadion hat gemeinsam gesungen, es waren mindestens 50.000 bis 60.000 Menschen, die gleichzeitig meine Familie beschimpft haben.“