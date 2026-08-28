„Unser Ziel kann nur die Titelverteidigung sein!“

Eishockey-Champion 99ers präsentiert am Freitag bei der Energie Steiermark Trophy in Graz-Liebenau gegen Sparta Prag seine neuen Spieler. Coach Dan Lacroix verspricht ein energiegeladenes Team. Und Boss Herbert Jerich will die erfolgreiche Titelverteidigung.
Die Eiszeit im Liebenauer Bunker beginnt! Bei der Energie Steiermark Trophy präsentiert Eishockey-Meister 99ers den Grazer Fans seine Zugänge: Gegen Sparta Prag werfen sich am Freitag (19.30 Uhr) Clay Hanus, Ole Julian Björgvik-Holm, Jonas Dobnig, Max Kirchebner, Johannes Gruber und David Maier erstmals daheim in die Schlacht. Am Sonntag geht’s dann gegen Slovan Bratislava.
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