„Unser Ziel kann nur die Titelverteidigung sein!“

Die Eiszeit im Liebenauer Bunker beginnt! Bei der Energie Steiermark Trophy präsentiert Eishockey-Meister 99ers den Grazer Fans seine Zugänge: Gegen Sparta Prag werfen sich am Freitag (19.30 Uhr) Clay Hanus, Ole Julian Björgvik-Holm, Jonas Dobnig, Max Kirchebner, Johannes Gruber und David Maier erstmals daheim in die Schlacht. Am Sonntag geht’s dann gegen Slovan Bratislava.