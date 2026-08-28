Schwere Vorwürfe gegen Deradikalisierungsstelle

Das Innenresort hat eine Kooperation bereits vor Jahren beendet. Die Initiative ist unter anderem in Gefängnissen aktiv, um die Deradikalisierung islamistischer Täterinnen und Täter zu gewährleisten. Der Staatsschutz teilte mit, dass man auch gewisse Erfolge sehe, da es gelinge, die Menschen weg vom Dschihadismus zu bringen. Allerdings würden die Betroffenen in Österreich nicht zu liberalen Musliminnen und Muslimen werden, sondern zu fundamentalistischen Islamistinnen und Islamisten.