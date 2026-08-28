Retter mussten Suche nach Vermissten unterbrechen

Arbeiten vorübergehend eingestellt

Doch ausgerechnet die laufenden Rettungsarbeiten wurden nun durch die Gefahr einer weiteren Flut erschwert. Durch Erdrutsche hat sich an einer Flussmündung ein neuer See gebildet. Der droht nun mit gewaltiger Wucht als neue Welle das Tal hinabzustürzen Wie das chinesische Staatsfernsehen erklärte, wurde bereits ein Überschwappen am Damm beobachtet, auch der Pegel im Fluss darunter stieg an.