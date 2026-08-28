Sieg in Fan-Gunst! Warum Spielberg alle aussticht

Ist der Red Bull Ring die aufregendste Strecke der gesamten Formel 1 und MotoGP? Die Auswertung eines renommierten Streckendesign-Büros hat eine klare Antwort darauf, wer weltweit die Herzen der Millionen Fans am höchsten schlagen lässt.
Bei den vielen Milliarden, die im Motorsport-Zirkus umgesetzt werden, kann einem schon schwindelig werden. Doch was wären die Formel 1 und die MotoGP ohne ihre Fans, die seit Jahren die Zuschauerrekorde an den Rennstrecken dieser Welt purzeln lassen. Das renommierte Streckendesign-Büro Dromo (hat etwa den neuen Kurs in Madrid geplant und errichtet) hat nun die Frage geklärt, an welcher der insgesamt 40 Kurse der Formel 1 oder MotoGP der normale Fan am meisten auf seine Kosten kommt. Der Sieger? Spielberg!
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